Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

13.08.2022 15:30
Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Serdivan İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Serdivan Belediyesi istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önündeki araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı. Büyük bir kazanın önüne geçilen olay sonrasında, kazaya karışan otomobilin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir restoranın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin, kaldırıma çarparak savrulması ve daha sonrasına hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ile birlikte çevredeki insanların yaşadığı panik yer aldı.

"Büyük bir zincirleme kaza atlatıldı"

Kaza anında restoranın önünde bulunan Enes Baytar, "Birden ses geldi ve büyük bir kaza olduğunu düşündük. Fakat arkamızı dönüp baktığımız otomobil savruldu ve biranda yolun ortasında durdu. Bizde ne olduğunu anlamadık. Hemen kaza yerine doğru ilerlemeye başladık. O esnada otomobil sürücüsünün refleksi daha büyük bir kazanın önüne geçti. Kaza sonrasında otomobil ara sokağa girerek yoluna devam etti. Büyük bir zincirleme kaza atlatıldı, herhangi bir yaralı yok. Bizlerde o anda restoranın önündeydik burada bulunan insanlarla birlikte panikledik. Ucuz şekilde atlatıldı kaza. Tabi biz kazadan sonra hemen olay yerine gittik. Kazaya karışan otomobilden yola dökülen parçalar farklı bir kazaya sebebiyet vermesin diye trafiği durdurduk" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
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