Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

50 dakika önce

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Oktay Özten kazandı.

Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Oktay Özten kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Koray Oktay Özten 4 bin 804, CHP adayı Ferda İlter bin 569 oy aldı.

-Özten'in özgeçmişi-

İstanbul'da 1967'de doğan Koray Oktay Özten, ilkokulu Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimi Adapazarı'nda bitirdi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi'nde noktaladı.

Yüksek lisans eğitimini "Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Yerelleşme" konulu tezi hazırlayan Özten, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nde bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12 Kaynak: AA

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