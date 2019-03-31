Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
50 dakika önce
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Oktay Özten kazandı.
Sakarya
'nın Söğütlü
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Koray Oktay Özten
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Koray Oktay Özten 4 bin 804, CHP
adayı Ferda İlter
bin 569 oy aldı.
-Özten'in özgeçmişi- İstanbul
'da 1967'de doğan Koray Oktay Özten, ilkokulu Sakarya Söğütlü'de, orta öğrenimi Adapazarı
'nda bitirdi. Dicle Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi
Üniversitesi'nde noktaladı.
Yüksek lisans eğitimini "Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Yerelleşme" konulu tezi hazırlayan Özten, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nde bitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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