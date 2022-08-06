Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

06.08.2022 13:11
Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen H.C'nin adresine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin Gündoğan Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Söğütlü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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