Şüphelinin Gündoğan Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Söğütlü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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