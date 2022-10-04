Söğütlü'de Sosyal Gelişim Merkezi'ne kayıtlar başladı - Son Dakika
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Söğütlü'de Sosyal Gelişim Merkezi'ne kayıtlar başladı

04.10.2022 10:28
Söğütlü'de Sosyal Gelişim Merkezi'ne kayıtlar başladı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kadınların sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Sosyal Dayanışma Merkezi'ne (SODAM) kayıtların başladığı bildirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kadınların sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Sosyal Dayanışma Merkezi'ne (SODAM) kayıtların başladığı bildirildi.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine, SODAM'ın kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda desteklenmesi amacıyla yapılan merkeze kayıtların alınmaya başladığını bildiren Gün, "Kadınlarımıza hem sosyal aktivitelerini artırma imkanlarını getiriyoruz hem de meslek edindirme kurslarını bu merkez kapsamında yürütüyoruz. Kadınlarımızın sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Kurslara gelen anneler için aynı zamanda kreş imkanı da sağlıyoruz." dedi.

Gün, merkezde, okuma yazmadan iş edindirmeye, dokumacılıktan spor aktivitelerine kadar her türlü imkanın mevcut olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Merkezimize kadınlarımızın daha rahat gelip gitmeleri için de ulaşım ring servislerini koymayı düşünüyoruz. Bu projemizin ilçemizde atmosferi olumlu anlamda değiştireceğini düşünüyoruz. Dezavantajlı gördüğümüz Roman vatandaşlarımızı da bu projeye katmak, hedeflerimizden bir tanesi ve olumlu sonuçlarını da alacağımıza inanıyoruz. Merkezimizden yararlanmak isteyen kadınlarımız, Söğütlü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza kayıtlarını yaptırabilir ve çalışmalar hakkında bilgi alabilir. Merkezimizin yapılmasına destek veren Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü'de Sosyal Gelişim Merkezi'ne kayıtlar başladı - Son Dakika

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