Ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi

06.08.2022 15:22
Ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şahsın ev ve bahçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada 2 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şahsın ev ve bahçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada 2 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen H.C. isimli şüphelinin ev ve bahçesinde arama gerçekleştirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM birimi ekipleri ile Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama neticesinde; 2 kilogram kubar esrar ve 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. H.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı Söğütlü'de ev ve bahçesinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Söğütlü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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