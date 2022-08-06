Ev ve bahçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şahsın ev ve bahçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada 2 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen H.C. isimli şüphelinin ev ve bahçesinde arama gerçekleştirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM birimi ekipleri ile Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama neticesinde; 2 kilogram kubar esrar ve 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. H.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA