İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından ilçe protokolü sohbet etti. Daha sonra ilçedeki bir restoranda ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Sakarya, Söğütlü, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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