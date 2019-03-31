Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İbrahim...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İbrahim Pilavcı kazandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İbrahim Pilavcı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Pilavcı 2 bin 391, İYİ Parti adayı Mehmet Aydın bin 340, Saadet Partisi adayı Veysel Güneş 81 oy aldı.



Pilavcı'nın öz geçmişi -



1982 yılında Sakarya'nın Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Eğitimini Mahdumlar İlkokulu, Taraklı Ortaokulu, Taraklı Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.



Aile şirketiyle iş hayatına atıldı. 2009 yılında MHP İlçe Başkanı seçildi. İki dönem ilçe başkanlığına devam ettikten sonra iki dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptı. 2014 seçimlerinde MHP Belediye Meclis üyesi adayı oldu. Taraklı Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı ve çeşitli derneklerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren Taraklı'da mali müşavir olarak çalışmaya devam etti.



İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çeşitli firmalara finansal ve mali danışmanlık hizmeti sundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama

Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz