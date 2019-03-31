Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İbrahim...

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İbrahim...

2 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İbrahim Pilavcı kazandı.

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İbrahim..., System.String[]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İbrahim Pilavcı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Pilavcı 2 bin 391, İYİ Parti adayı Mehmet Aydın bin 340, Saadet Partisi adayı Veysel Güneş 81 oy aldı.

Pilavcı'nın öz geçmişi -

1982 yılında Sakarya'nın Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Eğitimini Mahdumlar İlkokulu, Taraklı Ortaokulu, Taraklı Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

Aile şirketiyle iş hayatına atıldı. 2009 yılında MHP İlçe Başkanı seçildi. İki dönem ilçe başkanlığına devam ettikten sonra iki dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptı. 2014 seçimlerinde MHP Belediye Meclis üyesi adayı oldu. Taraklı Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı ve çeşitli derneklerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılından itibaren Taraklı'da mali müşavir olarak çalışmaya devam etti.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çeşitli firmalara finansal ve mali danışmanlık hizmeti sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:26 Kaynak: AA

İbrahim Pilavcı, MHP, Sakarya, Taraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:05:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İbrahim...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]