Törene, Kiraz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı , gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yeniköy, Taraklı, Sakarya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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