Taraklı'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Taraklı'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

20.09.2022 10:10

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Taraklı'dan Göynük istikametine giden R.B. idaresindeki 41 FH 390 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen N.G. yönetimindeki 54 ADY 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Taraklı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraklı'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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