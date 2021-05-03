Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak - Son Dakika

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak

03.05.2021 17:51
Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak, System.String[]

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nce 16-19 Mayıs'ta Dubai kentinde düzenlenecek Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtılacağı bildirildi.

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nce 16-19 Mayıs'ta Dubai kentinde düzenlenecek Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek fuara, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatlarıyla Sakarya Valiliğini temsilen İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ile İSG Ekoturizm Uzmanı Volkan Nurcalı katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, sektörün en etkin fuarları arasında yer alan ATM'de, Sakarya'nın kültür, sağlık, doğa, spor ve alternatif turizm alanlarında tanıtımının en etkin şekilde yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

Sakarya'nın dört mevsim yeni nesil turizmin adresi olacağını vurgulayan Kaldırım, "Öncelikle sahip olduğumuz değerleri ve ilimizin göz bebeği tabiat güzelliklerinin dokusunu bozmadan turizme daha fazla katkı sağlayabilmeleri adına önemli projeler üzerinde duruyor ve ilimizi pandemi sonrasına hazırlamak için çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası tanıtım etkinlikleri ve fuarları çok önemsiyorum ve Sakarya'mızın ilk defa yurt dışında bu ölçekte bir tanıtım yapmasının ilimize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Fuar, şehrimizin markalaşmasına katkı sağlayacak"

Kaldırım, insanların sahillerden, kalabalık mekanlardan uzaklaşarak doğaya, daha izole alanlara yöneldiklerinin açıkça görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreci iyi ve doğru okursak, şehir olarak ön alırız, başarılı olur ve bu sıkıntılı pandemi sürecini fırsata dönüştürmüş oluruz. Bu tür çalışmalar, tanıtımlar ve markalaşma etkinlikleriyle tüm sektörlerle ülkemizde ve dünyada turizm alanında da büyük söz sahibi olmak istiyoruz. Muhteşem güzellikleriyle adeta bir yeryüzü cenneti hüviyetinde olan Sakarya'mızın tüm ilçelerinin de ayrı ayrı güzellikte çok önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz.

Özellikle doğa, macera, yayla turizmi, sağlık ve kaplıca turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan Sakarya'mızın, tüm Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin turizm vitrini mahiyetinde olan böyle bir fuarda temsil edilmesi, bize çok önemli avantajlar sağlayacaktır ve şehrimizin markalaşması, global ölçekte turizm alanında önemli bir destinasyon ve aktör olmasına önemli katkılar verecektir."

Orta Doğu, Sakarya, Turizm, ATM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona aşısı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi Korona aşısı olmaya gitti, eve dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdi Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Son Dakika! Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı Hatayspor'da Beşiktaş maçında forma giyen iki futbolcu koronavirüse yakalandı         
18:51
Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi         
18:20
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme         
18:09
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak         
17:39
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı         
16:53
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı         
16:12
Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti         
15:53
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile pozuna "Basit insanlarsınız" yorumunu yapan kadın takipçisine küfretti         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 19:17:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement