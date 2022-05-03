Sakarya'nın tek uydu kanalı TV264, dört yaşında - Son Dakika
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Sakarya'nın tek uydu kanalı TV264, dört yaşında

03.05.2022 14:39
Sakarya'nın tek uydu kanalı TV264, dört yaşında

Sakarya'da yayın yapan TV264 kanalı, dördüncü yılını kutladı.

Sakarya'da yayın yapan TV264 kanalı, dördüncü yılını kutladı.

Serdivan ilçesindeki stüdyosunda spordan sanata, siyasetten ekonomiye kentin nabzını tutmak amacıyla çeşitli alanlarda yayın yapan TV264 ekibi, dördüncü yıl dönümünü pasta keserek kutladı.

TV264 Genel Yayın Koordinatörü Aziz Güvener, gazetecilere, dolu dolu 4 sene geçirdiklerini ve önemli yayınlara imza attıklarını belirtti.

Şehirdeki sıcak haberleri anında izleyiciyle buluşturduklarını anlatan Güvener, şunları kaydetti:

"Sakarya dışında yaşayan birçok hemşehrimize şehrimizde olup biten olayları başarıyla aktardık. Bugüne kadar yürüttüğümüz yayın hayatımızı daha da başarılı yerlere getirebilmek için mücadelemize hiç durmadan devam edeceğiz. Sakarya adına güzel şeyler yapabilmenin çabası içerisindeyiz."

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Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'nın tek uydu kanalı TV264, dört yaşında - Son Dakika


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