Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek - Son Dakika

Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek

29.12.2020 17:42
Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek, System.String[]

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nce 55 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali'nin temeli atıldı.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nce 55 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali'nin temeli atıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yenilenebilir kaynaklarla, şehrin tükettiği enerji ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı ilçesi Yenikent bölgesi Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin hemen yanında bulunan 55 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Güneş Enerjisi Santrali'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

'ÇEVRECİ YAKLAŞIMDAN TAVİZ VERMEDİK'Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Teknoloji çağındayız. Hayatımızı kolaylaştıran bizzat enerjinin kendisi. Ama temiz enerji, yani doğaya zarar vermeden üretilen enerjidir. Yenilenebilir enerjidir. Çevremizi korumaktır, temiz enerji. Allah'a hamdolsun göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019'dan itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda çevreci bir yaklaşımı gözettik. Atıklarımızın ayrıştırılması, bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülerek kullanılması noktasında pek çok çalışma yönetiyoruz. Katı atık aktarma ve bertaraf tesislerimiz ile şehrimizin tamamındaki atıkları kontrol ediyoruz. Karbon salınımını azaltacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz bisiklet kullanımıyla çevre dostu bir şehiriz" dedi.'4 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK KAPASİTE'Tahsis ve izin süreçlerinin devam ettiğini söyleyen Yüce, "Tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretecek, yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiyi kullanacağız. Karaman'da 3,75 milyon dolarlık yani 30 milyon TL'lik projeyi hayata geçiriyoruz. 55 bin metrekare alan üzerine güneş santrali kuruyoruz. Yıllık 8,15 GWH elektrik enerjisi üreteceğiz. Yani Karaman Güneş Enerji Santrali'nde 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede enerji üretilecektir. Sakarya'da uygun hazine arazilerinde GES kurulması için de hazırlıklarımız var. Tahsis ve izin süreçleri devam ediyor. Bu bir ilk ve Sakarya'mızın tamamında Güneş Enerji Sistemleri'ni yaygınlaştıracağız. Buradan sonra Kaynarca ve Taraklı'da bulunan ve SASKİ bünyesinde olan arazilerimizde de GES kurulması için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Güneş enerjisi santrallerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ŞEHİR'Sakarya AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de "Sakarya'nın güneş enerji sistemi çalışmaları ve bisiklet yolları, bisiklet kullanımına teşvik edici çalışmalarından gurur duyuyorum. Sakarya'da güneşten enerji üreteceğiz" dedi.AK Parti'nin iş başına geldiği günden bu yana dünyadaki trendleri çok yakından takip ettiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "Bu güneş santrali de onlardan biridir. Bu çalışmalardan anlıyoruz ki böyle faydalı projelerin devamı gelecek. Sakarya'yı bir başka marka şehir haline getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bütün bu işlerin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, çalışma alanında incelemelerde bulundu.


Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek
Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek
Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek - Son Dakika


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