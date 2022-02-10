Sakarya'nın turizm destinasyonları EMITT fuarında tanıtıldı - Son Dakika

Sakarya'nın sahip olduğu turizm ile kültürel destinasyonları ve yöresel lezzetleri, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Selda Dural, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Yardımcısı Yüksel Avşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Sakarya standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ağırlayan Kaldırım ve Altuğ, kentte yapılan turizm projesi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altuğ, "Dokusu, kimliği, tarihi bakiyesi, engin medeniyet birikimi, zengin kültürel yapısı, eşsiz doğasıyla Sakarya sahip olduğu bu doğal mirası hem koruyarak hem tanıtarak gelişmeyi hedefliyor. Bu nadide şehir ayrıca, yüzyıllar boyu birçok coğrafyadan göç alarak kültür mozaiğinin en güzel örneğini günümüzde de yaşatıyor. Bu kültür atlasının tüm renkleri, desenleri ve çeşitliliğinin kattığı engin hoşgörü, kentimizi daha özel kılıyor." ifadelerini kullandı.

Fuarda Sakarya'yı temsil etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"SATSO olarak ilimizin her türlü gelişimi ve tanıtımı konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Valiliğimiz koordinasyonu ve iş birliğiyle hazırlandığımız Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın, ilimizin tanıtımı için önemli fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu tür platformlarda yer almanın kazanımlarını zaman içerisinde şehir olarak elde edeceğimize inanıyorum."