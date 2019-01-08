Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

1 saat önce

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştıSAKARYA - Sakarya şehir merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

SAKARYA - Sakarya şehir merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Dün gece etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam ettirdi. Yoğun yağan kar yağışı sonrasında vatandaşlar beyaz örtüyle uyandı. Şehir merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Korucuk, Camili ve Karaman mahallelerde ise yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan mahallelerde birçok araç mahsur kaldı. Araçlarını çıkaramayan sürücüler araçlarını yol kenarında bıraktı. Adapazarı Belediyesine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalar başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Sakarya, Kar, Genel
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