Son Dakika Haberleri: Sakarya Nüfusu 1 Milyonu Aştı

Sakarya Nüfusu 1 Milyonu Aştı

57 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yeni nüfus verilerine göre, Sakarya'nın nüfusu geçen yıla göre yüzde 20,5 oranında artarak 1 milyon 10 bin 700 oldu.

Sakarya Nüfusu 1 Milyonu Aştı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yeni nüfus verilerine göre, Sakarya'nın nüfusu geçen yıla göre yüzde 20,5 oranında artarak 1 milyon 10 bin 700 oldu.

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"na göre, 2017'de 990 bin 214 olan Sakarya'nın nüfusu 2018'de 1 milyon 10 bin 700'e yükseldi.

Genç nüfusun dikkat çektiği şehirde 15-29 yaş grubunun toplam nüfusa oranı yüzde 23,05 oldu.

0-14 yaş grubu yüzde 21,75, 30-44 yaş grubu ise yüzde 22,87 ile istatistiklerdeki yerlerini aldı.

Nüfusun yüzde 67,67'sini 0-44 yaş grubu, yüzde 32,33'ünü de 45 yaş üstü grubu oluşturdu.

Cinsiyete göre verilerde erkek nüfusu ile kadın nüfusu arasındaki fark 590 kişi oldu.

Erkek nüfusun daha fazla olduğu kayıtlarda, 60 yaş üstü grupta ise kadın nüfusunun fazla olması dikkati çekti.

Toplamda erkek nüfus sayısı 505 bin 645 olurken, kadın nüfusu 505 bin 55 olarak kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA

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