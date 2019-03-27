Sakarya Öğrencilerden Mehmetçiğe Mektup

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
SAKARYA'nın Pamukova
ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektup Şırnak
'ın Uludere
ilçesine bağlı Gülyazı köyünde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Gülyazı Köyü
üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı. Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.
Askerlerin gönderdikleri mektupları okumaları nedeniyle çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami
Tuncal, Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri olarak çalışıyoruz. dedi.