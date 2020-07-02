SAKARYA Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz... - Son Dakika

SAKARYA Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz...

Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdımSAKARYA'da, YKS'ye gitmek için bindikleri otobüsün yanlış olduğunu fark eden öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştiren otobüs sürücüsü İbrahim Aydemir, 'Bu gençler bizim geleceğimiz.

Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

SAKARYA'da, YKS'ye gitmek için bindikleri otobüsün yanlış olduğunu fark eden öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştiren otobüs sürücüsü İbrahim Aydemir, 'Bu gençler bizim geleceğimiz. Yeter ki sınavlarında başarılı olsunlar. 10 dakikalık zaman diliminde bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumunun gerçekleştirildiği Cumartesi günü sınava gitmek için koşarak kullandığı otobüse binen 2 öğrenciyi, kendi rotasından çıkarak sınava girecekleri okula yetiştirti. İbrahim Aydemir, YKS'nin ikinci oturumunun gerçekleştirildiği Pazar günü de 2 öğrenciyi aracın içerisinde yolcular varken sınava yetiştirdi.

Koşarak otobüse binen, ancak daha sonra yanlış araca bindiklerini fark eden 2 öğrenciyi rotasından çıkarak sınava girecekleri yere otobüsle yetiştiren İbrahim Aydemir, 'Sınav günü arkadaşlar 1'inci geçit mevkiinde hareket ettiğim sırada koşarak geldiler. Anladım öğrenci olduklarını ve onları aldım. Heyecanlı şekilde araçtaydılar ve ben normal yoluma devam ederken aracın içinde bir telaş olduğunu fark ettim. Yanıma gelip ellerindeki sınav belgesini gösterdiler bu okul nerede diye, bende yanlış araca bindiklerini söyledim. Daha sonra Hareket Amirliğini arayarak izin aldım ve Gar Meydanı'nda son yolcuyu indirdikten sonra tabelamı 'görevli' olarak değiştirerek öğrencileri sınava girecekleri yere götürdüm. Hatta yolda öğrencileri teselli ettim, 'Heyecanlanmayın, izin aldım, ben sizi yetiştireceğim' diyerek okula kadar götürdüm. İnerken bana teşekkür ettiler, bende bol şanslar diledim. Bu gençler bizim geleceğimiz. Yeter ki sınavlarında başarılı olsunlar. 10 dakikalık zaman diliminde bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım? dedi.

YKS'nin ikinci oturumunun gerçekleştiği Pazar günü de 2 öğrenciyi sınava yetiştirdiğini belirten İbrahim Aydemir, 'Pazar günü de aynı olayı yaşadım. Korucuk Mahallesi'nde saat 09.40'ta ayrı ayrı duraklardan aldığım 2 öğrenciyi sınava girecekleri okula yetiştirdim. Hareket Amirliğini aradım ve gereken özeni göstermemi istediler, araçtaki yolculardan da 3 dakika süre rica ettim öğrencileri okula bırakmak için. Vatandaşlar da olumlu karşıladılar ben de bu şekilde sınava girecekleri okula öğrencileri yetiştirdim' diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İbrahim Aydemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz... - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:25 Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:20:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAKARYA Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]