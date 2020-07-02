SAKARYA Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz... - Son Dakika

Öğrencileri sınava yetiştiren otobüs şoförü: Bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım

SAKARYA'da, YKS'ye gitmek için bindikleri otobüsün yanlış olduğunu fark eden öğrencileri sınava girecekleri okula yetiştiren otobüs sürücüsü İbrahim Aydemir, 'Bu gençler bizim geleceğimiz. Yeter ki sınavlarında başarılı olsunlar. 10 dakikalık zaman diliminde bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli, evli ve 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumunun gerçekleştirildiği Cumartesi günü sınava gitmek için koşarak kullandığı otobüse binen 2 öğrenciyi, kendi rotasından çıkarak sınava girecekleri okula yetiştirti. İbrahim Aydemir, YKS'nin ikinci oturumunun gerçekleştirildiği Pazar günü de 2 öğrenciyi aracın içerisinde yolcular varken sınava yetiştirdi.

Koşarak otobüse binen, ancak daha sonra yanlış araca bindiklerini fark eden 2 öğrenciyi rotasından çıkarak sınava girecekleri yere otobüsle yetiştiren İbrahim Aydemir, 'Sınav günü arkadaşlar 1'inci geçit mevkiinde hareket ettiğim sırada koşarak geldiler. Anladım öğrenci olduklarını ve onları aldım. Heyecanlı şekilde araçtaydılar ve ben normal yoluma devam ederken aracın içinde bir telaş olduğunu fark ettim. Yanıma gelip ellerindeki sınav belgesini gösterdiler bu okul nerede diye, bende yanlış araca bindiklerini söyledim. Daha sonra Hareket Amirliğini arayarak izin aldım ve Gar Meydanı'nda son yolcuyu indirdikten sonra tabelamı 'görevli' olarak değiştirerek öğrencileri sınava girecekleri yere götürdüm. Hatta yolda öğrencileri teselli ettim, 'Heyecanlanmayın, izin aldım, ben sizi yetiştireceğim' diyerek okula kadar götürdüm. İnerken bana teşekkür ettiler, bende bol şanslar diledim. Bu gençler bizim geleceğimiz. Yeter ki sınavlarında başarılı olsunlar. 10 dakikalık zaman diliminde bir insanın hayalini kaybetmesine göz yumamazdım? dedi.

YKS'nin ikinci oturumunun gerçekleştiği Pazar günü de 2 öğrenciyi sınava yetiştirdiğini belirten İbrahim Aydemir, 'Pazar günü de aynı olayı yaşadım. Korucuk Mahallesi'nde saat 09.40'ta ayrı ayrı duraklardan aldığım 2 öğrenciyi sınava girecekleri okula yetiştirdim. Hareket Amirliğini aradım ve gereken özeni göstermemi istediler, araçtaki yolculardan da 3 dakika süre rica ettim öğrencileri okula bırakmak için. Vatandaşlar da olumlu karşıladılar ben de bu şekilde sınava girecekleri okula öğrencileri yetiştirdim' diye konuştu.