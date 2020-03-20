SAKARYA Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü - Son Dakika

SAKARYA Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü

23 dakika önce

Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü ADAPAZARI'nda, sosyal bilgiler öğretmeni Erhan Gözüyukarı, koronavirüs nedeniyle gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarına türkü yazarak, oğlu ve kızıyla seslendirdi.

Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü ADAPAZARI'nda, sosyal bilgiler öğretmeni Erhan Gözüyukarı, koronavirüs nedeniyle gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarına türkü yazarak, oğlu ve kızıyla seslendirdi.

Koronavirüs nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları her kesimden destek görüyor. Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanları için türkü yazdı. Erhan Gözüyukarı sözü ve bestesi kendisine ait olan eseri kızı Zeynep Berra ve oğlu Ali Kağan ile birlikte çalıp söyleyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öğretmen Erhan Gözüyukarı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Öğretmen Erhan Gözüyukarı'nın yazdığı türkünün sözleri şöyle: "Hastanede acilde her zaman ve her yerde, Allah razı olsun sağlık çalışanına. Bizler evimizde sizler hastanede, bu aziz milletimiz her daim sizinle. Dışarıya çıkmayın virüsleri yaymayın, sağlıkçılarımızı sıkıntıya sokmayın."

SAKARYA Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü

Koronavirüs, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:01 Kaynak: DHA

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