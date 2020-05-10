SAKARYA Öğretmenlerinin Anneler Günü'nü evlerinden kutladılar - Son Dakika

Öğretmenlerinin Anneler Günü'nü evlerinden kutladılar

ADAPAZARI'nda İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin Anneler Günü'nü telekonferans sistemi ile kutladı.

Adapazarı Atatürk İlkokulu 3 G sınıfı öğrencileri annelerinin yardımıyla öğretmenleri Esra Berber için sürpriz hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden çıkamayan minikler telekonferans sistemi ile buluşarak ellerinde kalpler Anneler Günü'nde öğretmenlerine sevgi gösterisi yaptı. Hazırladıkları koreografiyi kaydederek Esra Berber'e gönderen çocuklar öğretmenlerinin Anneler Günü'nü kutladı. Öğrenci velisi Nurşen Duman, Çocuklarımız sınıf öğretmenlerini çok seviyorlar. Bizlerin yardımıyla öğretmenlerinin Anneler Günü'nü kutlamak istediklerini söylediler. Öğretmenimiz Esra Berber 1 çocuk annesi sınıfta da 31 evladı var. Bizim çocuklarımıza okulda hem öğretmenlik hem annelik yapıyor dedi.