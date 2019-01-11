Son Dakika Haberleri: Sakarya Okula Misafir Öğrenci Kararına, Velilerden Tepki

Sakarya Okula Misafir Öğrenci Kararına, Velilerden Tepki

1 saat önce

Okula misafir öğrenci kararına, velilerden tepkiSakarya'nın Erenler ilçesinde yıkılması planlanan okulun öğrencilerinin, çocuklarının eğitim gördüğü okula gelecek olmasına veliler tepki gösterdi.

Sakarya Okula Misafir Öğrenci Kararına, Velilerden Tepki, System.String[]
Okula misafir öğrenci kararına, velilerden tepki

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yıkılması planlanan okulun öğrencilerinin, çocuklarının eğitim gördüğü okula gelecek olmasına veliler tepki gösterdi.

Erenler ilçesinde 8 bin metrekarelik arsa üzerinde bulunan Ali Dilmen İlkokulu ile Ortaokulu için 24 derslikli yeni bir okul yapılacağı gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan okulda eğitim gören öğrencilerin ise ilçedeki Erenler İlkokulu ile Yücel Ballık Ortaokulu'na bir dönem geçici olarak nakledilmesine onay verildi. Okullarına ikinci dönem itibariyle misafir öğrenciler geleceğini, eğitimin sabahçı ve öğrenci olacağını öğrenen Erenler İlkokulu ve Yücel Ballık Ortaokulu velileri karara tepki gösterdi.

Veliler, ikinci eğitim-öğretim yarı yılında okulda oluşacak kalabalık ve ikili eğitime geçilmesinden dolayı çocuklarının mağdur edildiklerini öne sürdü. Öğrenci velisi Yavuz Akgün, Burada her sınıf ortalama 42 kişi. Bir tane öğretmen var ve 42 öğrenciye bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bu çocuklar sabah 9'da okula geliyor. Eğer ikili eğitim sistemine geçilirse bu çocuklar daha erken gidecekler. Ne bu çocuk verim alabilir, ne de öğretmen ders verebilir dedi.

Sevda Binsöl isimli veli ise Çocuklar LGS'ye hazırlanıyor. Bütün etütleri bütün çalışmaları alt üst olacak. Biz böyle bir şeyi kaldıramıyoruz. Yarı dönemde böyle bir şey yapamazlar. Önümüzdeki dönem yapsınlar diye konuştu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bir dönemin ardından misafir öğrencilerin yeni yapılan okullarına döneceği ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:32 Kaynak: DHA

Ballık, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yönetim 18 Ocak'taki Kongrede Belirlenemezse Eskişehirspor Kayyuma Devredilecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 19:32:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Okula Misafir Öğrenci Kararına, Velilerden Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]