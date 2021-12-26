Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü - Son Dakika
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Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

26.12.2021 19:20

?Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünde, 05. 10. 2021 tarihinde, 6919 denetimleriyle ilgili toplantı yapıldı.

? Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünde, 05. 10. 2021 tarihinde, 6919 denetimleriyle ilgili toplantı yapıldı. İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde yapılan toplantıya, İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı. Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Sakarya Orman Bölge Müdürümüzün 16. 09. 2021 tarihinde, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleşen, 6919 denetimleriyle ilgili yapmış olduğu toplantı kararları ve toplantıda tutulan önemli notlar, Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerine aktarıldı. Şube Müdürlerinin, 16. 09. 2021 tarihli toplantıda yapmış olduğu sunumlar ve sunumlarda belirtilen eksikler şube şube değerlendirilerek dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Akyazı İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Müdür Yardımcılarının ve İşletme Şeflerine, yapılan ormancılık çalışmalarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini ve resmi evrak işlerini zamanında eksiksiz olarak yapmalarını istedi. Şube Müdürlüklerinin, yaptığı 6919 denetimlerinin önemine vurgu yapan İşletme Müdürü, tespit edilen eksiklerin, en kısa süre içinde giderilmesini ve 2021yılı yıl sonu programlarının, yüzde yüz olarak tamamlanmasını talimatladı. 2021 yılında bugüne kadar yapılan çalışmalar için, ekibine teşekkür ederek, toplantıyı başarılı bir şekilde sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre
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