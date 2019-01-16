Son Dakika Haberleri: Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 18,2 Milyon Lira Kar Elde Etti

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 18,2 Milyon Lira Kar Elde Etti

1 saat önce

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün geçen yıl 18,2 milyon lira net kar elde ettiği bildirildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 18,2 Milyon Lira Kar Elde Etti, System.String[]
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün geçen yıl 18,2 milyon lira net kar elde ettiği bildirildi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, bölge müdürlüğünün 2018 yılı programlarını yüzde 100 tamamladığı belirtildi.

Programların gerçekleşmesinde emeği geçen personele teşekkürlerini ileten bölge müdürü Okan Kurşun'un, açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"Yaklaşık 18,2 milyon lira net karla yılı kapatmış bulunmaktayız.
Bu programların gerçekleşmesinde gayret gösteren, destek veren, yorulan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Uyum içerisinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin başta sizlere, Orman Genel Müdürlüğümüze ve memleketimize hayırlar getirmesini, Rabbimden emeklerinizi zayi etmemesini, sevdiklerinizle beraber hayırlı ve sağlıklı bir ömür geçirmenizi dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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