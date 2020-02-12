Sakarya ormanlarında usulsüz ağaç kesilme operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya ormanlarında usulsüz ağaç kesilme operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Sakarya ormanlarında usulsüz ağaç kesilme operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçesinde devrilen ve çürüyen ağaçların usulsüz kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüpheli savcılığın itirazı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya ormanlarında usulsüz ağaç kesilme operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçesinde devrilen ve çürüyen ağaçların usulsüz kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüpheli savcılığın itirazı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Karapürçek ve Akyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çürüyen ve devrilen ağaçların usulsüzce kesimiyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilçede düzenledikleri operasyonlarda; aralarında 1 orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru, 1 memur ve bölgenin tanınmış kereste tüccarlarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına almıştı.


Yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol hükmüyle salınan 12 şüpheli hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesinin ardından şüphelilerden kereste ticareti yaptığı öğrenilen 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar sonrasında harekete geçen emniyet ekiplerince yakalanan şüpheli adliyede tamamlanan işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, operasyon sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 orman muhafaza memuru tutuklanmış, 12'si adli kontrol olmak üzere 14 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ve henüz yakalanamayan 2 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - SAKARYA

Karapürçek, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yatak altına saklanan kaçak göçmenlerin Türkiye macerası son buldu
Kim Kardashian'a özenen Linet, 30 bin TL'ye kalça operasyonu yaptırdı Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:41:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya ormanlarında usulsüz ağaç kesilme operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]