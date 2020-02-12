Sakarya ormanlarında usulsüz ağaç kesilme operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçesinde devrilen ve çürüyen ağaçların usulsüz kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüpheli savcılığın itirazı sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Karapürçek ve Akyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çürüyen ve devrilen ağaçların usulsüzce kesimiyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilçede düzenledikleri operasyonlarda; aralarında 1 orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru, 1 memur ve bölgenin tanınmış kereste tüccarlarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına almıştı.



Yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol hükmüyle salınan 12 şüpheli hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesinin ardından şüphelilerden kereste ticareti yaptığı öğrenilen 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar sonrasında harekete geçen emniyet ekiplerince yakalanan şüpheli adliyede tamamlanan işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, operasyon sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 orman muhafaza memuru tutuklanmış, 12'si adli kontrol olmak üzere 14 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan ve henüz yakalanamayan 2 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - SAKARYA