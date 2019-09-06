Sakarya Oto Galericiler Sitesi'nin temeli atıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toplam 370 dönüm üzerine kurulacak Sakarya Oto Galericiler Sitesi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttükleri çalışmalar kapsamında Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi SATSO Hizmet binası karşısındaki inşa edilecek olan ve 370 dönüm üzerine kurulacak olan Sakarya Oto Galericiler Sitesinin temel atma töreni gerçekleşti. Galericiler Sitesi'nde 112 dükkan ve 2 yönetim binası yer alacak. Gerçekleşen temel atma törenine AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Levent Bal, Ankara MASFAD Başkan Yardımcısı Erdoğan Bayrak ve davetliler katıldı.

33 bin 600 metrekare

Galericiler sitesinin 33 bin 600 metrekare üzerine kurulacağını belirten Sakarya Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Levent Bal, "Galericiliğin standardını yükseltmek, geniş ve ulaşılabilir bir alanda hizmet vermek için Sakarya Oto Galericileri Yapı Kooperatifimizi kurduk. O günden bugüne çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Mesleğimizde birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlama amacıyla galerici esnafımız ile birlikte çıktığımız bu yolda tüm çabamız şehrimiz Sakaryamıza güzel bir eser bırakmaktır. İstiyoruz ki halkımız araba alacağı zaman; ailesiyle, çocuklarıyla birlikte gelip kapı kapı gezmeden alışver merkezi tadıyla, çok alternatifli, marka ve fiyat seçeneklerini bir arada bulabilsin. Tüm yasal işlemleri yine aynı yerde gerçekleştirerek testleri yapılmış bir şekilde aracını satın alabilsin. 2018 yılında resmi gazetede yayınlanan 2'nci el otomobil ticaretiyle ilgili yönetmelik gereğince galericiler şehir içinden çıkartılacaktır. Şehir içerisinde apartman altı galeri ya da kayıt dışı, ayaküstü yapan kişilerce yürütülen problemlerin yaşandığı 2. El otomobil ticareti sonlanacaktır. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla 1. Organize Sanayi Bölgesinden 33 bin 600 metre karelik satın aldığımız alanda kurulacak sitemizin projesinde 112 dükkan ve 108 ortağımız olacaktır. İçerisinde kafe, restoran, mescit ve yanında banka, noter, trafik tescil bürosu gibi diğer hizmetler birimleriyle haftanın 7 günü hizmet verecektir. Güzel Sakaryamızı otomobil ticareti sektöründe Marmara Bölgesi'nin gözdesi hatta incisi haline getirebilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Şehirlerimize kazandıracağız"

Ankara MASFAD Başkan Yardımcısı Erdoğan Bayrak yaptığı açıklamada, "Buradan Sakarya esnafımıza küçükte olsa bir müjdemiz olsun. 12'nci ayın 31'inden sonra yetki belgesi tamamen yürürlüğe giriyor. Hükümetimiz nezdinde de ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Şehircilik Bakanlığımız, Türkiye genelinde oto ticaret merkezlerini artık bir proje haline getirdi. Türkiye genelinde oto ticaret merkezleri artık hızlı bir şekilde yaygınlaşıp ticareti daha kaliteli bir şekilde yapmak için oto ticaret merkezlerimizi kesinlikle şehirlerimize kazandıracağız. Burada da yapacağımız oto ticaret merkezi inşallah Sakarya'ya çok değer ve vizyon katacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Projeyi hayata geçirmenin Mutluluğunu yaşıyoruz"

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise yaptığı açıklamada, "Oto galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak, sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla, yaklaşık 4 yıldır, devam eden projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup bugün yapım aşamasına geçiyoruz. Otomotiv üretiminin yanı sıra, ticaretinin de ilimiz ekonomisinde oldukça önemli olduğu bilincindeyiz. Bu doğrultuda Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, 1. OSB Yönetimi, Sakarya OTO Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifimizin işbirliği ile girişimlerine başladığımız galericiler sitesinin, sadece Sakarya'ya değil, Marmara bölgesinde sektörel bir merkez oluşturması hedefiyle yola çıkıldı. Uzun zamandır beklediğimiz ve üzerinde çalışılan bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.