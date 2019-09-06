Sakarya Oto Galericileri Sitesi'nin temeli atıldı

Sakarya'da, Oto Galericileri Sitesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, temel atma törenlerinin, projelerin besmelesi olduğunu söyledi.

Siteye "oto avm" dediğini aktaran Atabek, projenin şehir dışından da birçok misafir ağırlayacağını kaydetti.

Projenin öz sermaye ile yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atabek, hassasiyetleri için Sakarya Oto Galericileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne teşekkürlerini iletti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da projenin oto galericilerin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamak, sosyal bir kompleks oluşturmak, onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden projenin, hazırlık

çalışmalarının tamamlandığını ve yapım aşamasına geçildiğini anımsatan Altuğ, otomotiv üretiminin yanı sıra, ticaretin de kent ekonomisinde oldukça önemli olduğu bilincini taşıdıklarını belirtti.

Oto galericiler sitesinin sadece Sakarya'ya değil, Marmara Bölgesi'nde sektörel bir merkez oluşturması hedefiyle yola çıkıldığına işaret eden Altuğ, "Uzun zamandır beklediğimiz ve üzerinde çalışılan bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 33 bin 600 metrekare alanda 112 iş yeri ile sitemiz Sakarya'da birlikteliğin ve sektörel kümelenmenin güzel bir örneği olacak. Aynı zamanda kentsel dönüşüm ve modern şehirleşme anlamında da başarılı bir projedir. Sakarya, Marmara'nın yükselen değeri olurken galericiler sitemiz de gelişen ve değişen Sakarya'nın ticari gelişimine de büyük katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, temeli atılan galericiler sitesinin, sektörün bölgedeki can damarı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yaklaşık 33 bin 600 metrekare alana inşa edilen ve 112 iş yeri, banka, noter ile araç alım satımında ihtiyaç duyulan diğer unsurların yer alacağı oto galericileri sitesinin, 15 ay sonra hizmete açılması hedefleniyor.