SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı - Son Dakika

SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

6 saat önce

Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattıSAKARYA'da yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu.

Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

SAKARYA'da yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu. Rahatsızlanan yolcu ile birlikte hastaneye kaldırılan 3 yolcunun yapılan sonuçları negatif çıkarken, diğer yolcuların iletişim bilgileri alınarak evde kalmaları istendi. Saat 11.00'de Düzce'den İstanbul'a doğru yola çıkan 81 HB 001 plakalı otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki kadın yolcu, ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını araç muavinine bildirdi. Durumun 112 Acile bildirilmesi sonucu otobüs Hendek İlçe Terminaline yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil ekipleri kadın yolcu ile birlikte 3 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Otobüs terminalde bekletilirken, diğer kişilerin ateşleri ölçüldü. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye kaldırılan 3 yolcunun ilk testlerinin negatif çıktığını, ancak her ihtimale karşı ikinci test sonuçları gelene kadar hastanede karantina altında tutulacağını belirtti. Yetkililer, otobüsteki diğer yolcular ve personelin ise yapılan sağlık taraması sonrası iletişim bilgilerinin alınarak otobüsle evlerine gönderildiğini ve 14 gün boyunca evlerinde kalmaları istendiğini bildirdi.

SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:57 Kaynak: DHA

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