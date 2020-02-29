Sakarya-otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya-otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya-otomobil alev alev yandı

7 saat önce

Otomobil alev alev yandıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

Otomobil alev alev yandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. 44 PK 954 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol üzerinde durdururken, araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya-otomobil alev alev yandı

Karadeniz Caddesi, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:19 Kaynak: DHA
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