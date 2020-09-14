SAKARYA Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Otomobil alev alev yandı
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay öğle saatlerinde, Geyve Kayıkbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin motorundan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. 3 kişinin araçtan çıkmasının ardından, otomobil bir anda alev aldı. Otomobil alev alev yanarken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:41 - Kaynak: DHA
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