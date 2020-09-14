SAKARYA Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

SAKARYA Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandıSAKARYA'nın Geyve ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil alev alev yandı SAKARYA'nın Geyve ilçesinde motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde, Geyve Kayıkbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin motorundan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. 3 kişinin araçtan çıkmasının ardından, otomobil bir anda alev aldı. Otomobil alev alev yanarken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi

İltihap sökücü ilaç, koronavirüs hastalarında iyileşmeyi hızlandırıyor

Bakan Koca, MHP lideri Bahçeli'ye kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, silahlı saldırıya uğradı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti