SAKARYA Otomobil bahçeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil bahçeye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, freni tutmayan otomobilin bahçeye uçması sonucu Ali Kazın öldü, eşi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Hendek Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kazın idaresindeki 54 ND 887 plakalı otomobil freninin tutmaması sonucu tarlaya uçtu. Kazada, Ali Kazın ve eşi Güler Kazın yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çifti Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Kazın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.