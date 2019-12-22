Sakarya-otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı - Son Dakika

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Sakarya-otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı
6 saat önce
Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:32 Kaynak: DHA
SAKARYA-Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı
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