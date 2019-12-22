Sakarya-otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya-otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı - Son Dakika

Sakarya-otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı

6 saat önce

Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı.

SAKARYA-Otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı

Sakarya-otomobil fabrikasının boyahanesinde yangın çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:32 Kaynak: DHA
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