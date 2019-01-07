Sakarya Otomobil Kurtarılırken Halat Kopunca Uçuruma Yuvarlandı

Otomobil kurtarılırken halat kopunca uçuruma yuvarlandıSakarya'nın Hendek ilçesinde uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazadaki hurdaya dönen otomobil, düştüğü yerden kurtarılırken halatın kopması sonucu yeniden uçuruma düştü.

Otomobil kurtarılırken halat kopunca uçuruma yuvarlandı



Sakarya'nın Hendek ilçesinde uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazadaki hurdaya dönen otomobil, düştüğü yerden kurtarılırken halatın kopması sonucu yeniden uçuruma düştü.



Kaza, Hendek Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde olan Tayfun Ç. idaresindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı. Rampaya düşerek taklalar atan araçtaki sürücü Tayfun Ç. ve İsmail F. yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı kurtarmak için gelen çekici ekibi, otomobile halat bağladı. Yaklaşık 100 metre mesafeden halatla çekilen otomobil, yol kenarına kadar getirildi. Paramparça olan araç, yola çıkarıldığı sırada halat kopunca yeniden uçuruma düştü. Ormanlık alanda sürüklenerek taklalar atan araç kazada düştüğü yerde ters bir vaziyette kaldı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar aracın yeniden yuvarlandığını görünce şaşkına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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