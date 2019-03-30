Son Dakika Haberleri: Sakarya Otomobilin Altında Kalan Köpeğinin Başında Ağladı

Sakarya Otomobilin Altında Kalan Köpeğinin Başında Ağladı

1 saat önce

Otomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladıAdapazarı'nda, caddeye çıkan yavru köpek otomobilin altında kalarak öldü.

Sakarya Otomobilin Altında Kalan Köpeğinin Başında Ağladı, System.String[]
Otomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladı

Adapazarı'nda, caddeye çıkan yavru köpek otomobilin altında kalarak öldü. Köpeğinin öldüğünü gören çocuk yere kaparak ağladı.

Adapazarı Güneşler Mahallesi'nde yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen bir çocuk köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Çocuğu gezdirdiği yavru köpek caddeye çıkınca seyir halinde olan bir otomobilin altında kaldı. Köpek ölürken, otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Köpeğinin kazada öldüğünü gören çocuk ise yere kapanarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Çevredekilerin çabalarına rağmen sakinleşmeyen küçük çocuğun bu hali vatandaşları duygulandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:05 Kaynak: DHA

Adapazarı, Güncel
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