Son Dakika Haberleri: Sakarya otomotiv ihracatına damga vurdu
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Sakarya otomotiv ihracatına damga vurdu

18 dakika önce

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı.

Sakarya otomotiv ihracatına damga vurdu, System.String[]
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı. Kentte bu dönemde banttan inen her 100 araçtan 88'i ihraç edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Ekonomi
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