Sakarya otomotiv ihracatına damga vurdu
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Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 4 ayında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53
'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya
'da, yılın ilk 4 ayında Toyota, Otokar
ve TürkTraktör'ün tesislerinde üretilen 97 bin 218 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 86 bin 325'i yurt dışına satıldı. Kentte bu dönemde banttan inen her 100 araçtan 88'i ihraç edildi.
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