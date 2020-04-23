SAKARYA Pamukova Belediye Başkanı ve belediye çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Pamukova Belediye Başkanı ve belediye çalışanları İstiklal Marşı'nı okudu

SAKARYA Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ve belediye çalışanları milli mücadelenin 100'üncü yılında İstiklal Marşı'nı okudu.

Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün mesai arkadaşlarıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nı okudu. Belediye Kültür merkezi önünde bir araya gelen Başkan Güven Övün ve belediye çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.