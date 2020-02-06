Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

12 dakika önce

Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralıSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Pamukova'da 2 TIR ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 2 TIR ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Gölpark mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Yusuf Kısaağıl idaresindeki 03 VZ 538 plakalı TIR, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan çıkan 41 NC 928 plakalı kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen 11 AAF 134 plakalı TIR'ın sürücü Murat Gülenç, kaza yapan araçlara çarpmamak manevra yapınca refüjdeki ağaçlara ve trafik tabelalarına çarptı. 03 VD 970 plakalı kamyon ise kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Kazada, Yusuf Kısaağıl ve Murat Gülenç yaralandı. Yaralanan sürücüler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Bahçeşehir Koleji kafilesi aynı uçaktaydı Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:46 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu
09:24 Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 10:50:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya pamukova'da 2 tır ve 2 kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]