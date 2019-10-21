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Sakarya pamukova'da ayva festivali

18 dakika önce

Pamukova'da Ayva FestivaliSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 4'üncüsü düzenlen Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali'nde, ayva üreticileri ürünlerini sergilerken, festival kapsamında renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Pamukova'da Ayva Festivali

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 4'üncüsü düzenlen Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali'nde, ayva üreticileri ürünlerini sergilerken, festival kapsamında renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Pamukova'da ayva üreticilerini desteklemek için gerçekleştirilen Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali büyük bir katılımla gerçekleşti. Hafta sonu düzenlenen festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kurulan stantlarda yöresel ürünler ve ayvalar tanıtıldı. Festival kapsamında satranç turnuvası, uçurtma şenliği ve model araba gösterileri de düzenlendi.

Çeşitli etkinlikler yer alan festivalin geçen senelere nazaran daha da renkli geçtiğini belirten Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, 'Festivalin bu yıl dördüncüsünü düzenledik. Türkiye'de yetişen ayvanın büyük bir kısmı burada üretiliyor. Yaylalarımızda eşsiz aroması ile çileğimiz, ovalarımızda meyve ve sebzenin en güzeli bu verimli toprağın bağrından çıkıyor. Çalışkan Anadolu kadınımız binbir zahmetle ürettiği salçayı, turşuyu, tarhanayı satmak için bu güzel günleri iple çekiyor. Cefakar çiftçimizin çocuk gibi özenle büyüttüğü sebze ve meyvenin tatları yüzleri gülümsetiyor. Bu yılki festivalimizi geçen senelere nazaran daha da renklendirdik. İl Satranç Federasyonu ile ortaklaşa Satranç Turnuvası düzenledik. Etkinliğimiz model araba gösterileri, uçurtma şenliği ile daha da zenginleşti.ö dedi.

Sakarya pamukova'da ayva festivali

Pamukova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
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