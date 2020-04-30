SAKARYA Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı - Son Dakika

Park halindeki otomobil yandı, alevler yanındaki araca sıçradı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, park halindeki otomobil motor bölümünden alev alırken, alevler yanında bulunan araca sıçradı. Araçların yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öğle saatlerinde, Serdivan 32 Evler Mahallesi Mehmet Zahit Kotku Sokak'taki sitenin park alanında bulunan 26 DE 455 plakalı otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sitede yaşayan vatandaşlar otopark alanında bulunan otomobillerini uzaklaştırdı. Yanan araçtan yükselen alevler bu sırada yanında bulanan 07 EUP 70 plakalı park halindeki araca sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında motoru tutuşan otomobil kullanılmaz hale gelirken, diğer araçta ise hasar meydana geldi. Araçların yanma anı güvenlik kamerasına yansırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.