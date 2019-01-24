Sakarya Plastik Ambalaj Yüklü Kamyon Alev Topuna Döndü
1 saat önce
Plastik ambalaj yüklü kamyon alev topuna döndüSakarya'nın Geyve ilçesinde seyir halindeki kamyon aniden alev topuna döndü.
Plastik
ambalaj yüklü kamyon alev topuna döndü Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde seyir halindeki kamyon aniden alev topuna döndü. Sürücüsünün yolun sağına çektiği kamyon, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Geyve ilçesi Şerefiye
Mahallesi D-650 Karayolu'ndan Adapazarı
yönüne giden Yahya Yıldırım'ın kullandığı 54 HL 520 plakalı plastik ambalaj malzemesi yüklü kamyon, saat 02.30 sıralarında yanmaya başladı. Yıldırım, dumanı fark edip, kamyonu yol kenarına çekti. İtfaiyeden yardım istedi. Kamyon bir anda alev topuna döndü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis
, inceleme başlattı.
Görütü Dökümü
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Aracın yanma hali
İtfaiyenin gelişi
Boyut 20.2 MB-Süre 000030
Haber-Kamera İsa Çiçek-Geyve-Dha
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:08 Kaynak: DHA
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