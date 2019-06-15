SAKARYA Polis, yanlış okula gelen öğrenciyi sınava yetiştirdi

Polis, yanlış okula gelen öğrenciyi sınava yetiştirdiAdapazarı'nda, YKS'ye girecek Berkan Duygun, sınav için yanlış okula gidince polisten sınava gireceği okula gitmek için yardım istedi. Polis, Berkan Duygun'u sınava dakikalar kala okuluna yetiştirdi.Adapazarı'nda yaşayan Berkan Duygun bugün yapılan YKS için yanlış okula gitti. Adapazarı İmam Hatip Orta Okulu'nda sınava girmesi gereken Berkan Duygun, yanlışlıkla Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Orta Okulu'na gitti. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala okul önünde bulunan polis ekiplerine kendisini doğru okula götürülmesi rica eden Berkan Duygun, polis aracıyla Adapazarı İmam Hatip Orta Okulu'na götürülerek sınava yetiştirildi.Sınav sonrası polislere teşekkür eden Berkan Duygun, "Bugün okulun isim benzerliğinden dolayı yanlış okula gittim. Orada ekipleri görünce rica ettim. Kırmadılar Allah razı olsun yetiştirdiler beni son dakikada. Görevli arkadaşlar da son dakikada aldılar sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan da. Sınavım gayet iyiydi, memnundum" dedi.Berkan Duygun lisede aşçılık okuduğunu belirterek, "Bolu Mengen'de aşçılık okudum. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum" diye konuştu.Öğrenciyi sınava yetiştiren 19 senelik polis memuru İsmail Görgülü, "İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya'nın bu konuda hafta içinden beri talimatları vardı yanlış okula gelen öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda. Bizde o anda okulun etrafında bulunuyorduk yanlış okula gelen öğrenci olabilir diye. O anda da bir öğrencinin velisi yanlış gelen Berkan isimli öğrenciyi söylemişti bize. Bizde hemen öğrenciyi aldık aracımıza. Yaklaşık 7 dakikamız vardı. Zamanla yarıştık ama öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.