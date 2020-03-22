SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı - Son Dakika

SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

6 saat önce

Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladıSAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı.

Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

SAKARYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını polis karşıladı. Sakarya'da polis, dışarıya çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşların halini hatırını soran polis ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşlarının alışveriş gibi dışarıdaki tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, 112 Acil ve 155 hattına gelen siparişleri değerlendireceklerini belirtti. Konu ile ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır.' dedi.

SAKARYA Polis yaşlıların ihtiyacını karşıladı

Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:02 Kaynak: DHA

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