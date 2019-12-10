Son Dakika Haberleri: Sakarya polise saldıran 4 kişi tutuklandı
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Sakarya polise saldıran 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Polise saldıran 4 kişi tutuklandıSakarya'nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Polise saldıran 4 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, araçlarını durduran polis ekibine saldıran 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Atatürk Caddesi üzerinde bir aracı durdurdu. İddiaya göre, duran araçtan inen A.S. Ü.Ş. G.A ve B.Ü. polis ekibini tehdit ederek saldırıda bulundu. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada kuru sıkı tabanca, sustalı bıçak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya polise saldıran 4 kişi tutuklandı

Sakarya, Sapanca, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:52 Kaynak: DHA
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