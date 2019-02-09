Son Dakika Haberleri: Sakarya Polisi Okul Önlerinde Kuş Uçurtmuyor

Sakarya Polisi Okul Önlerinde Kuş Uçurtmuyor

1 saat önce

Sakarya polisi okul önlerinde kuş uçurtmuyor Şüpheli görülen yerler ve şahıslar inceleniyorSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde gençlerin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Sakarya Polisi Okul Önlerinde Kuş Uçurtmuyor, System.String[]
Sakarya polisi okul önlerinde kuş uçurtmuyor
Şüpheli görülen yerler ve şahıslar inceleniyor

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde gençlerin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Edinile bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğünden ekipler okul önlerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yaptı. Ekipler okul önlerinde bulunan internet kafeleri, kafeleri, oyun salonları gibi açık yerleri tek tek inceleyerek arama yaptı. Şüpheli görülen kişilere ise Genel Bilgi Toplama yapıldı.
Uygulamaların okullar kapanana kadar devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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