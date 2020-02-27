Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Sakarya Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.

Asayiş ve güvenliğin sağlanması için kentin belirli noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, sürücü ve yolcuların Regaib Kandili'ni kutladı.

Sürücü ve yolculara kandil simidi de dağıtan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi polis memuru Murat Ünal ve arkadaşları, şoförlere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız ve hıza bağlı riskler ile diğer trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ünal, sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşür de verdi.