Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı - Son Dakika
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Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.

Sakarya polisi yolculara kandil simidi dağıttı, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri, sürücü ve yolculara kandil simidi dağıttı.

Asayiş ve güvenliğin sağlanması için kentin belirli noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, sürücü ve yolcuların Regaib Kandili'ni kutladı.

Sürücü ve yolculara kandil simidi de dağıtan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlisi polis memuru Murat Ünal ve arkadaşları, şoförlere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmama, hız ve hıza bağlı riskler ile diğer trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ünal, sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşür de verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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