Son Dakika Haberleri: Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama - Son Dakika

Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kasım ayı asayiş raporunda şehir genelinde yapılan çalışmalarda aranması bulunan bin 37 şahıs yakalanırken, 216 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kasım ayı asayiş raporunda şehir genelinde yapılan çalışmalarda aranması bulunan bin 37 şahıs yakalanırken, 216 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda aralarında hakkında 'adam öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.Ş., 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O. T.C., 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P., 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O., 'yaralama' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahıslarında aralarında bulunduğu 216 kişi tutuklandı.


Öte yandan, şehir genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 379 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ile 23 motosiklet-bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında 47 kişiye fuhuştan işlem yapılırken, 3 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
İstanbul Barajlarında alarm Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]