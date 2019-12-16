Sakarya polisinden alkışlanacak hareket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya polisinden alkışlanacak hareket - Son Dakika

Sakarya polisinden alkışlanacak hareket

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaya geçidinde bekleyen iki yaşlı kadını trafiği durdurarak dolmuşa bindiren polis memuru örnek bir davranış sergiledi.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaya geçidinde bekleyen iki yaşlı kadını trafiği durdurarak dolmuşa bindiren polis memuru örnek bir davranış sergiledi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Adapazarı ilçesinde bulunan ve işlek bir cadde olan Atatürk Bulvarında, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde iki yaşlı kadın dolmuşa binmek istedi. Bulvar üzerinde uygulama yapmakta olan bir polis memuru ise bu durumu görerek dolmuşa binmek isteyen iki yaşlı kadına yardımcı oldu.


Polis memurunun trafiği durdurarak iki yaşlı kadının dolmuşa binmesine yardımcı olduğu hareket örnek bir davranış sergiledi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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