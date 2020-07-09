Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama 8 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi Aynı marka, model ve renkte olan araçları çaldıktan sonra araçların motor ile şasi numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan gruba...

Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

8 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi

SAKARYA - Aynı marka, model ve renkte olan araçları çaldıktan sonra araçların motor ile şasi numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan gruba yönelik Sakarya polisi tarafından operasyon düzenlendi. 8 farklı ilde bulunan 8 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Kaza yapan veya çeşitli nedenlerden dolayı perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçları satın alıp, Sakarya ile diğer illerden aynı marka, model ve renkte olan araçları çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını change adı verilen yöntemle değiştirerek vatandaşlara satıldığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, başlattıkları tahkikatla A.H. ve S.Ç. isimli şüphelileri takibe aldı. Uzun süren çalışmalar sonucu, çalındıktan sonra change yapılarak piyasaya sürülen 8 adet aracın izine ulaşan ekipler, 8 farklı ilde gerçekleştirdikleri operasyonlarda araçları ele geçirdi.

Şüphelilerin Sakarya'da ki adreslerine yapılan baskında ise A.H. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda araç plakaları ile dokümanlar ele geçirildi. Çalınan 8 araç sahiplerine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
17:31
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:37:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]