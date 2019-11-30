Son Dakika Haberleri: Sakarya polisinden eğlence mekanlarına baskın
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya polisinden eğlence mekanlarına baskın - Son Dakika

Sakarya polisinden eğlence mekanlarına baskın

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan eğlence mekanlarına yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya polisinden eğlence mekanlarına baskın, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan eğlence mekanlarına yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca ilçesinde bulunan eğlence merkezlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında eğlence mekanlarına yapılan eş zamanlı baskında işletmelerin belgeleri de kontrol edildi. Ekipler, eğlence mekanlarında ve çevrelerinde yaptıkları yol uygulamalarındaki denetimlerde 14 gram esrar, uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Uyuşturucu suçundan 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken 6 araca cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
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