Sakarya polisinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya polisinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek - Son Dakika

Sakarya polisinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele eden sağlık ekiplerini alkış yağmuruna tuttu, sirenler eşliğinde selam verdi.

Sakarya polisinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele eden sağlık ekiplerini alkış yağmuruna tuttu, sirenler eşliğinde selam verdi. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın da destek olduğu kampanyada Sakarya polisinin alkış yağmuru havadan da görüntülendi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti. Bunun üzerine saatler 21.00'ı gösterdiğinde tüm Türkiye genelinde balkon ve pencerelere çıkan milyonlarca vatandaş alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek verdi. Daha sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden tekrar paylaşım yapan Bakan Koca, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye' Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste üç gün alkışlayalım" diyerek bütün vatandaşları tekrar kampanyaya davet etti.


Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören ve binlerce paylaşım yapılarak gündeme oturan çağrı için saatler 21.00'ı gösterdiğinde milyonlarca vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak alkış, ıslık ve tezahüratlarla sağlık çalışanlarına olan desteklerini bugün de sürdürdü. Sakarya'da ise vatandaşların yanı sıra görevleri başında olan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bulundukları polis merkezi çatısı ve önünde sağlık personelini 1 dakika boyunca alkışlayarak, sirenler eşliğinde selam verdi. Sağlık ekiplerine moral için başlatılan destek kampanyasının bir süre daha devam etmesi beklenirken, Sakarya polisinin alkış yağmuru ise havadan da görüntülendi.


Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Ülkemiz korona virüsle mücadelede tüm Dünya'nın takdirini topladı. Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor ve onları selamlıyoruz. Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor         
19:33
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya polisinden sağlık personeline alkış ve sirenli destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]