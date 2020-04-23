Sakarya polisinden şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit polis memurlarının çocuklarını ziyaret etti.

Polis Eşleri Derneği Başkanı Meliha Kaya ve görevli şube müdürlerinin katıldığı ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Görevliler, Gaziantep'te şehit düşen polis memuru Ahmet Çondul'un Erenler Mahallesi'nde ikamet kızı Yağmur Çondul'a, Siirt'te şehit düşen polis memuru Ömer Yazıcı'nın Karaman Mahallesi'nde ikamet eden kızı Belinay Sevda Yazıcı ve oğlu Eymen Efe Yazıcı'ya, İstanbul'da şehit olan polis memuru Süleyman Şahin'in Arifiye Neviye Mahallesi'nde ikamet eden torunları Muhammet Hamza ve Ayşe Zeynep Can ile Esmanur, Semanur ve Muhammet Yiğit Şahin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, emniyet görevlilerine teşekkürlerini iletti.