Sakarya polisler kartopu oynadı - Son Dakika
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Sakarya polisler kartopu oynadı

20 dakika önce

Polisler kartopu oynadıSakarya'nın Karasu ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.

Polisler kartopu oynadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.

Karasu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sokak ve parklara çıkanlar kartopu savaşı yaptı. Karasu Sahil Parkı'nda kartopu savaşı yapan çocukların eğlencesine polisler de ortak oldu. Polisler, çocuklarla kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Sakarya polisler kartopu oynadı

Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:22 Kaynak: DHA
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