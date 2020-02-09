Sakarya polisler kartopu oynadı - Son Dakika

Sakarya polisler kartopu oynadı
20 dakika önce
Polisler kartopu oynadıSakarya'nın Karasu ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:22 Kaynak: DHA
Polisler kartopu oynadı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.
Karasu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sokak ve parklara çıkanlar kartopu savaşı yaptı. Karasu Sahil Parkı'nda kartopu savaşı yapan çocukların eğlencesine polisler de ortak oldu. Polisler, çocuklarla kartopu savaşı yaparak eğlendi.
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